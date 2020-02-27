Минэнерго: Южный газовый коридор будет полностью готов осенью 2020 года

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов принял делегацию во главе с советником заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Куртом Доннелли.

Делегация находится в Баку для участия в шестой министерской встрече Консультативного совета по Южному газовому коридору, сообщает Report со ссылкой на министерство.

Шахбазов выразил благодарность США за поддержку проектов регионального и глобального, реализуемых по инициативе Азербайджана, а также Южного газового коридора: "Благодаря активному сотрудничеству, Южный газовый коридор будет полностью готов осенью 2020 года".

Министр поделился своим мнением по показателям развития на всех сегментах ЮГК, преимуществам, перспективам расширения и пр.

Стороны обсудили расширение Южного газового коридора на Балканы, проект IAP и другие потенциальные возможности.