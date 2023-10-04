Минэнерго выдало в текущем году 190 разрешений

В январе-сентябре текущего года Министерство энергетики Азербайджана выдало 190 разрешений на импорт, экспорт и транзит товаров, подлежащих экспортному контролю в соответствии с правилами "Выдачи специального разрешения на товары (работы, услуги, результа

В январе-сентябре текущего года Министерство энергетики Азербайджана выдало 190 разрешений на импорт, экспорт и транзит товаров, подлежащих экспортному контролю в соответствии с правилами "Выдачи специального разрешения на товары (работы, услуги, результаты интеллектуальной собственности), подпадающие под экспортный контроль".

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, 136 из них касались импорта товаров, подлежащих экспортному контролю, 6 - экспорта и 48 - транзита.

За 9 месяцев посредством бакинского центра "ASAN xidmət" №5 было выдано 172 разрешения, а посредством центра "ASAN xidmət" №7 - 18 разрешений.

С прошлого месяца выдача разрешений осуществляется посредством бакинского центра "ASAN xidmət" №7.