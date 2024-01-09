Минэнерго выдало 242 разрешения в 2023 году

Министерство энергетики Азербайджана выдало 242 разрешения на импорт, экспорт и транзит товаров, подлежащих экспортному контролю в соответствии с правилами "Выдачи специального разрешения на товары (работы, услуги, результаты интеллектуальной собст

Министерство энергетики Азербайджана выдало 242 разрешения на импорт, экспорт и транзит товаров, подлежащих экспортному контролю в соответствии с правилами "Выдачи специального разрешения на товары (работы, услуги, результаты интеллектуальной собственности), подпадающие под экспортный контроль".

Как сообщает Report со ссылкой на Минэнерго, 182 из них касались импорта товаров, подлежащих экспортному контролю, 8 - экспорта и 52 - транзита.

Выдача разрешений осуществлялась посредством бакинского центра "ASAN xidmət" №5 и "ASAN xidmət" №7.