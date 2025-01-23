Минэнерго: ВИЭ и энергопереход являются стратегическими приоритетами для Азербайджана и Саудовской Аравии

Сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и решение проблем энергоперехода остаются стратегическим приоритетом для Азербайджана и Саудовской Аравии.

Сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и решение проблем энергоперехода являются стратегическими приоритетами для Азербайджана и Саудовской Аравии.

Об этом Report заявили в министерстве энергетики Королевства.

“Саудовская Аравия привержена поддержке перехода Азербайджана на зеленую энергетику. Наш опыт в реализации крупномасштабных проектов в области ВИЭ, включая солнечную и ветровую энергетику, может быть передан Азербайджану для ускорения развития инфраструктуры устойчивой энергетической системы. Одной из областей, в которых мы можем сотрудничать, является передача технологий для производства и хранения возобновляемой энергии”, - отметили в Минэнерго.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что сотрудничество между Саудовской Аравией и Азербайджаном охватывает несколько ключевых направлений в энергетическом секторе, включая разведку нефтегазовых ресурсов, переработку сырья и внедрение передовых технологий.

“Мы уделяем большое внимание расширению совместных усилий в области энергетической безопасности и устойчивого развития. Успех таких проектов, как совместное предприятие Saudi Aramco и SOCAR, особенно в сфере переработки, подчеркивает важность укрепления наших энергетических связей. Обе страны также привержены развитию сотрудничества в сфере ВИЭ и решению проблем энергоперехода, что продолжает оставаться стратегическими приоритетами для обеих стран", — заявили в министерстве.

Наряду с этим, отметили в ведомстве, Азербайджан играет важную роль в рамках ОПЕК+ как член группы стран, подписавших Декларацию о сотрудничестве, направленную на содействие сбалансированности международных нефтяных рынков. Это, в свою очередь, способствует глобальной энергетической безопасности.

“У нас общая повестка в области устойчивого развития и энергетической безопасности в рамках ОПЕК+. Наше сотрудничество в нефтегазовом секторе уже привело к внедрению передовых методов управления выбросами углерода. Существуют значительные возможности для расширения масштабов этих инициатив, что поддерживает глобальную климатическую повестку дня и повышает долгосрочную устойчивость энергетической отрасли обеих стран», — подчеркнули в Минэнерго Саудовской Аравии.