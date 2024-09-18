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Минэнерго: В повестке COP29 нами объявлены три глобальные энергетические инициативы

Минэнерго: В повестке COP29 нами объявлены три глобальные энергетические инициативы Министерство энергетики Азербайджана совместно с партнерами ведет работу по подготовке к COP29.
Энергетика
18 сентября 2024 г. 10:52
Минэнерго: В повестке COP29 нами объявлены три глобальные энергетические инициативы

Министерство энергетики Азербайджана совместно с партнерами ведет работу по подготовке к COP29.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов 18 сентября, выступая на Caspian Energy Forum.

По его словам, работа ведется по двум направлениям: "Первое направление связано с энергетическими инициативами повестки деятельности председательства COP29, второе - непосредственно с энергетическими мероприятиями, которые будут организованы в рамках COP29 и пре-COP".

"В целом, в повестке деятельности COP29 с нашей стороны объявлены три глобальные энергетические инициативы - по зеленым коридорам, по хранению энергии и энергосетям и глобальная водородная декларация",- сказал Зейналов.

Он отметил, что Минэнерго в рамках COP29 планирует провести в общей сложности 15 мероприятий.

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