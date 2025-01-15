Минэнерго утвердило новые формы отчетности в работе с энергетическими компаниями

Министерство энергетики Азербайджана утвердило новые формы отчетности и методологические пояснения в работе с энергетическими компаниями.

Министерство энергетики Азербайджана утвердило новые формы отчетности и методологические пояснения в работе с энергетическими компаниями.

Как сообщает Report, коллегия ведомства утвердила "Форму отчетности и методологических пояснений к информации, получаемой от энергетических субъектов для составления энергетического баланса", после чего министр энергетики Пярвиз Шахбазов подписал соответствующее постановление.

Данный документ был разработан в целях реализации постановления Кабинета Министров от 1 мая 2024 года. Юридическому отделу Министерства энергетики поручено в течение 3 дней представить данное постановление в Министерство юстиции для включения в Государственный реестр правовых актов.