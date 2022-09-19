Минэнерго Турции заявило о переходе на рубли в расчетах за российский газ

Соглашение об оплате 25% поставляемого в Турцию российского газа в рублях вступит в силу в ближайшее время.

Соглашение об оплате 25% поставляемого в Турцию российского газа в рублях вступит в силу в ближайшее время.

Как передает Report cо ссылкой на Yeni Şafak, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

"Турция будет оплачивать 25% закупаемого у России природного газа в рублях. Соответствующее соглашение вступит в силу в ближайшее время. Тот факт, что Турция будет покупать газ у России в рублях вместо долларов, уменьшит потребность в долларах и снизит затраты", - заявил он.

По его словам, работы по строительству трубопровода, доставляющего черноморский газ на сушу, в значительной степени завершены.

Ранее газета "Сабах" писала, что Турция вложит почти 10 млрд долларов в проект добычи и транспортировки 540 млрд кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году. Донмез сообщал, что стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет 400 млрд долларов.

"Работы по строительству трубопровода, по которому черноморский газ будет поступать на сушу, в значительной степени завершены. Магистральный трубопровод будет закончен к концу этого месяца. Будут проложены три трубы… Цель — завершить все три линии к концу года", - отметил Фатих.