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Минэнерго Турции: Запланированный на март Стамбульский газовый саммит отменен

Минэнерго Турции: Запланированный на март Стамбульский газовый саммит отменен Стамбульский газовый саммит, запланированный на 22 марта, не состоится в этом месяце.
Энергетика
6 марта 2023 г. 12:45
Минэнерго Турции: Запланированный на март Стамбульский газовый саммит отменен

Стамбульский газовый саммит, запланированный на 22 марта, не состоится в этом месяце.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в Министерстве природных ресурсов и энергетики Турции.

"Да, на данный момент известно, что 22 марта он не состоится. Возможная дата проведения не называлась", - сказал собеседник агентства.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез 30 января сообщил, что на 14-15 февраля запланирован Стамбульский газовый саммит, куда планируется пригласить представителей стран-производителей газа и потребителей из числа государств Европы. Но после землетрясений мероприятие было перенесено на 22 марта.

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