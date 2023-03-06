Минэнерго Турции: Запланированный на март Стамбульский газовый саммит отменен

Стамбульский газовый саммит, запланированный на 22 марта, не состоится в этом месяце.

Стамбульский газовый саммит, запланированный на 22 марта, не состоится в этом месяце.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в Министерстве природных ресурсов и энергетики Турции.

"Да, на данный момент известно, что 22 марта он не состоится. Возможная дата проведения не называлась", - сказал собеседник агентства.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез 30 января сообщил, что на 14-15 февраля запланирован Стамбульский газовый саммит, куда планируется пригласить представителей стран-производителей газа и потребителей из числа государств Европы. Но после землетрясений мероприятие было перенесено на 22 марта.