Минэнерго Турции: ПГХ "Силиври" после расширения станет крупнейшим в Европе

Проект расширения мощностей подземного хранилища газа (ПГХ) "Силиври" на северо-западе Турции позволит превратить этот объект в крупнейшее газохранилище в Европе.

Проект расширения мощностей подземного хранилища газа (ПГХ) "Силиври" на северо-западе Турции позволит превратить этот объект в крупнейшее газохранилище в Европе.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

Донмез подчеркнул значимость проекта расширения ПГХ (оператором является госкомпания BOTAŞ) с точки зрения энергетической безопасности Турции.

"В настоящее время "Силиври" может аккумулировать 3,2 млрд кубометров, однако вскоре этот показатель достигнет 4,6 млрд кубометров. Мы также увеличим мощность подачи газа с 28 млн кубометров до 75 млн кубометров в сутки", - сказал Донмез.

Министр подчеркнул, что проект планируется завершить до конца текущего года.

По словам Донмеза, работы по расширению потенциала хранения ведутся также в ПГХ "Туз-гелю".

"В настоящее время объем этого хранилища составляет 1,2 млрд кубометров. Через 1,5-2 года объем достигнет 5,4 млрд кубометров", - сообщил Донмез.

Министр напомнил, что оба объекта в настоящий момент продолжают эксплуатироваться.

"Хранилище "Туз-гелю" заполнено полностью, а "Силиври" на 82%. Остальная часть хранилища будет заполнена до конца сентября. До начала зимы все хранилища будут полны газом", - сказал он.