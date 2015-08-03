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    Минэнерго Турции надеется, что Россия не будет откладывать подписание соглашения о скидке на газ

    Танер Йылдыз: Турция не видит препятствий для строительства одной нитки газопровода

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Минэнерго Турции надеется, что Россия не будет откладывать подписание соглашения о скидке на газ в рамках переговоров по газопроводу "Турецкий поток".

    Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, министр энергетики Турции Танер Йылдыз отметил, что Турция не видит препятствий для строительства одной нитки газопровода. В то же время, по его словам, Россия направила турецкой стороне запрос о строительстве четырех ниток.

    Отметим, что от снижения стоимости газа Анкара сэкономит 1 миллиард долларов ежегодно.

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