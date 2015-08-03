Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Минэнерго Турции надеется, что Россия не будет откладывать подписание соглашения о скидке на газ в рамках переговоров по газопроводу "Турецкий поток".

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, министр энергетики Турции Танер Йылдыз отметил, что Турция не видит препятствий для строительства одной нитки газопровода. В то же время, по его словам, Россия направила турецкой стороне запрос о строительстве четырех ниток.

Отметим, что от снижения стоимости газа Анкара сэкономит 1 миллиард долларов ежегодно.