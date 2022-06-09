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Минэнерго США ждет сохранения высоких цен на газ в стране

Минэнерго США ждет сохранения высоких цен на газ в стране Минэнерго США ожидает сохранения высоких цен на газ в стране в течение всего 2022 года. Снижение стоимости природного газа произойдет лишь в начале 2023 года.
Энергетика
9 июня 2022 г. 18:48
Минэнерго США ждет сохранения высоких цен на газ в стране

Минэнерго США ожидает сохранения высоких цен на газ в стране в течение всего 2022 года. Снижение стоимости природного газа произойдет лишь в начале 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Высокий уровень цен связан с низкими запасами газа в хранилищах США. Так, на начало сезона закачки в апреле они были на 17% ниже среднего показателя за последние пять лет, а к старту отопительного сезона в октябре будут на 9% ниже среднего показателя за пятилетку, прогнозирует ведомство.

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США также останется высоким в течение всего лета и будет поддерживаться высокими ценами в мире. Потребление природного газа в электроэнергетическом секторе США тоже остается высоким, несмотря на высокую стоимость газа, отмечается в сообщении.

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