Минэнерго США ждет сохранения высоких цен на газ в стране

Минэнерго США ожидает сохранения высоких цен на газ в стране в течение всего 2022 года. Снижение стоимости природного газа произойдет лишь в начале 2023 года.

Минэнерго США ожидает сохранения высоких цен на газ в стране в течение всего 2022 года. Снижение стоимости природного газа произойдет лишь в начале 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Высокий уровень цен связан с низкими запасами газа в хранилищах США. Так, на начало сезона закачки в апреле они были на 17% ниже среднего показателя за последние пять лет, а к старту отопительного сезона в октябре будут на 9% ниже среднего показателя за пятилетку, прогнозирует ведомство.

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США также останется высоким в течение всего лета и будет поддерживаться высокими ценами в мире. Потребление природного газа в электроэнергетическом секторе США тоже остается высоким, несмотря на высокую стоимость газа, отмечается в сообщении.