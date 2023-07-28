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Минэнерго США выделит $20 млн на оптимизацию работы солнечных панелей

Минэнерго США выделит $20 млн на оптимизацию работы солнечных панелей Министерство энергетики США выделит 20 млн долларов на оптимизацию жизненного цикла солнечных панелей и сокращение отходов от их использования.
Энергетика
28 июля 2023 г. 17:19
Минэнерго США выделит $20 млн на оптимизацию работы солнечных панелей

Министерство энергетики США выделит 20 млн долларов на оптимизацию жизненного цикла солнечных панелей и сокращение отходов от их использования.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает сайт ведомства.

Средства будут направлены на минимизацию использования материалов для фотоэлектрических систем, а также повышение их качества и устойчивости к внешним воздействиям. В рамках финансирования будет создан проект Solar Partnership to Advance Recycling and Circularity, который разработает методы повторного использования материалов и утилизации компонентов солнечных панелей.

Программа финансирования "Материалы, эксплуатация и переработка фотоэлектрических систем" направлена в том числе на развитие солнечной энергетики в США. Для этого командам вузов и других организаций предлагается разработать способы оптимизации работы фотоэлектрических систем на протяжении всего их жизненного цикла, что снизит затраты на использование.

Кроме того, выделение 20 млн долларов соответствует плану Минэнерго США по утилизации фотоэлектрических элементов и сокращению стоимости их переработки вдвое к 2030 году.

В сентябре 2021 года ведомство выпустило исследование, согласно которому доля солнечной энергии в общей выработке электроэнергии в США должна вырасти с 5% до 40% к 2035 году и 45% к 2050 году.

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