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Минэнерго США: В июле был зафиксирован рост экспорта сжиженного природного газа страны

Минэнерго США: В июле был зафиксирован рост экспорта сжиженного природного газа страны США в июле 2023 года экспортировали 350,3 млрд куб. футов (около 9,91 млрд куб. м) сжиженного природного газа (СПГ), что на 6,9% выше показателей за июнь.
Энергетика
16 сентября 2023 г. 12:59
Минэнерго США: В июле был зафиксирован рост экспорта сжиженного природного газа страны

США в июле 2023 года экспортировали 350,3 млрд куб. футов (около 9,91 млрд куб. м) сжиженного природного газа (СПГ), что на 6,9% выше показателей за июнь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в ежемесячном отчете Минэнерго США.

Согласно, информации доля отгрузок в страны Азии, в частности Китай и Японию, резко выросла.

Экспорт СПГ в июле 2023 года оказался на 6,9% выше, чем в июне 2023 года, и на 16,7% больше, чем в июле 2022 года. Всего было отправлено 115 танкеров с СПГ.

Основными направлениями поставок стали - Нидерланды (53,3 млрд куб. футов, или 1,51 млрд куб. м), Япония (40,2 млрд куб. футов, или 1,14 млрд куб. м), Китай (39 млрд куб. футов, или 1,1 млрд куб. м), Испания (34,1 млрд куб. футов, или 0,97 млрд куб. м) и Франция (20,6 млрд куб. футов, или 0,58 млрд куб. м). На эти страны пришлось 53,4% всех поставок США.

При этом доля поставок в Азию в общем объеме экспорта СПГ США в июле резко выросла до 42% по сравнению с 35% в июне, следует из данных отчета. Доля отгрузок в Европу снизилась - 48,5% в июле. Остальные объемы были направлены в страны Латинской Америки.

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