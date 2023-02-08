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Минэнерго США спрогнозировало рост нефтедобычи в 2023 году

Минэнерго США спрогнозировало рост нефтедобычи в 2023 году Производство нефти в США в 2023 году может вырасти, а спрос при этом останется без изменений.
Энергетика
8 февраля 2023 г. 11:35
Минэнерго США спрогнозировало рост нефтедобычи в 2023 году

Производство нефти в США в 2023 году может вырасти, а спрос при этом останется без изменений.

Как передает Report, такие прогнозы содержатся в ежемесячном отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, посвященном краткосрочным перспективам рынка энергоносителей.

Согласно прогнозу ведомства, производство нефти в США в этом году может вырасти на 590 тыс. баррелей, до 12,49 млн баррелей в день, а в следующем году добыча может увеличиться на 160 тыс. баррелей, до 12,65 млн баррелей в сутки.

Прогнозы указывают на замедление темпов роста добычи нефти в стране, связанное с растущими расходами и сокращением извлекаемых запасов. Кроме того, производители находятся под давлением со стороны инвесторов, которые призывают их уменьшить траты.

Потребление нефти и других жидких углеводородов в этом году может остаться без изменений, на уровне 20,3 млн баррелей в день, ожидают в EIA. В ведомстве также прогнозируют, что экономика США может несильно сократиться за первые шесть месяцев года.

Спрос в Китае, как полагают в EIA, может вырасти на 700 тыс. баррелей в день в этом году и на 400 тыс. баррелей в сутки - в следующем. Власти Китая отказываются от политики нулевой терпимости к коронавирусу.

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Версия на английском языке US Department of Energy predicts increase in oil production in 2023

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