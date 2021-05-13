Минэнерго США сообщило о восстановлении работы Colonial Pipeline

Возобновление работы трубопровода подвергшейся хакерской атаке американской компании Colonial Pipeline прошло успешно, ожидается, что к концу выходных все "вернется в норму".

Возобновление работы трубопровода подвергшейся хакерской атаке американской компании Colonial Pipeline прошло успешно, ожидается, что к концу выходных все "вернется в норму".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг на своей странице в Twitter министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

"Colonial Pipeline сообщает сегодня утром, что перезапуск трубопровода накануне вечером (в среду – ред.) прошел хорошо. Это должно означать, что все вернется в норму к концу выходных", - написала глава Минэнерго.

Напомним, что в среду Colonial Pipeline объявила о возобновлении своей деятельности в штатном режиме после почти недели простоя из-за хакерской атаки.