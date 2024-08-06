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Минэнерго США снизило прогноз цены Brent в 2024 году на 2,3%

Минэнерго США снизило прогноз цены Brent в 2024 году на 2,3% Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2024 году на 2,3% - до $84,44 с $86,37 за баррель.
Энергетика
6 августа 2024 г. 21:39
Минэнерго США снизило прогноз цены Brent в 2024 году на 2,3%

Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2024 году на 2,3% - до $84,44 с $86,37 за баррель.

Как передает Report, это следует из отчета Управления энергетической информации министерства.

При этом ведомство ожидает, что к концу года котировки Brent вернутся к уровню $85-90 за баррель.

"Несмотря на то, что опасения рынка насчет мировой экономики опустили стоимости нефти в последние дни, мы все еще ждем, что последний раунд сокращений добычи нефти ОПЕК+ сократит мировые запасы на три следующие квартала и подтолкнет цены вверх", - подчеркивается в отчете.

В 2025 году цена Brent ожидается на уровне $85,71 за баррель, что на 3,4% ниже, чем в предыдущем прогнозе. Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $80,21 за баррель в 2024 году и $81,21 за баррель в 2025 году.

Кроме того, Минэнерго США немного понизило прогноз по добыче нефти в стране на 2024 год - на 20 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 13,23 млн б/с.

Ожидаемые объемы добычи нефти в стране в 2025 году снижены на 80 тыс. б/с, до 13,69 млн б/с.

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