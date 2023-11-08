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Минэнерго США снизило прогноз цены Brent в 2023 году

Минэнерго США снизило прогноз цены Brent в 2023 году Минэнерго США немного понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2023 году - до $83,99 за баррель против $84,09 в предыдущем прогнозе.
Энергетика
8 ноября 2023 г. 02:33
Минэнерго США снизило прогноз цены Brent в 2023 году

Минэнерго США немного понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2023 году - до $83,99 за баррель против $84,09 в предыдущем прогнозе.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) министерства.

Ведомство также прогнозирует, что котировки Brent будут держаться в IV квартале 2023 года на уровне $90 за баррель, а в 2024 году вырастут в среднем до $93 за баррель. Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $79,41 за баррель в 2023 году и $89,24 за баррель в 2024 году.

Палестино-израильский конфликт, по данным управления, пока не оказал влияние на физический рынок нефти. Однако, по мнению Минэнерго США, неопределенность вокруг конфликта и другие факторы на мировом нефтяном рынке могут оказать повышательное давление на цены в ближайшие месяцы.

Кроме того, Минэнерго США понизило прогноз суточной добычи нефти в стране в 2023 году на 20 тыс. баррелей - до 12,9 млн баррелей в сутки (б/с), что на 990 тыс. б/с больше, чем в 2022 году. Ожидаемые объемы добычи в 2024 году составляют 13,15 млн б/с (+30 тыс. б/с к предыдущей оценке).

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