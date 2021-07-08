Минэнерго США повысило прогнозную цену на Brent в 2021 и 2021 гг.

Рост добычи сохранит цены на текущих уровнях — до средних 72 долларов США за баррель во второй половине 2021 года

Минэнерго США повысило прогноз средней цены Brent на 2021 год до 68,8 с 65,2 долларов США за баррель.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете Управления энергетической информации ведомства (EIA).

«Спотовые цены на нефть марки Brent в июне составили в среднем 73 доллара США за баррель, что на 5 долларов США за баррель выше, чем в мае, и на 33 доллара США за баррель выше, чем в июне прошлого года. В ближайшие месяцы мы ожидаем, что добыча нефти странами ОПЕК+ окажется выше уровня потребления нефти. Мы ожидаем, что рост добычи притормозит постоянное сокращение мировых запасов нефти, которое происходило на протяжении большей части прошлого года, и сохранит цены на текущих уровнях — до средних 72 долларов США за баррель во второй половине 2021 года», — отмечается в отчете EIA.

Прогноз цены Brent на 2022 год был повышен с 60 до 67 долларов США за баррель.

«Однако в 2022 году мы ожидаем, что продолжающийся рост добычи в странах ОПЕК+ и ускоряющийся рост добычи сланцевой нефти в США наряду с ростом другого предложения опередят рост мирового потребления нефти и будут способствовать снижению цен на нефть», — говорится в докладе Управления.

По состоянию на 14.21 (по бакинскому времени) цена сентябрьских фьючерсов снижалась на 0,71%, до 72,91 доллара США за баррель, стоимость августовских фьючерсов на WTI — на 1,07%, до 71,45 доллара США за баррель. Утром нефть обеих марок дешевела примерно на 0,2-0,3%.