О нас

Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти Brent в 2025 году

Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти Brent в 2025 году Министерство энергетики США немного повысило прогноз стоимости нефти Brent в 2025 году.
Энергетика
10 июня 2025 г. 20:17
Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти Brent в 2025 году

Министерство энергетики США немного повысило прогноз стоимости нефти Brent в 2025 году с $65,85 до $65,97 за баррель.

Как сообщает Report, это следует из отчета Управления энергетической информации (EIA).

Ведомство ожидает, что растущие мировые запасы нефти будут опускать котировки. Так, к концу года, по прогнозу Минэнерго США, цена Brent снизится до $61 за баррель, а в 2026 году она в среднем составит $59,24 за баррель.

Минэнерго США ожидает, что добыча нефти в стране в 2026 году уменьшится до 13,37 млн б/с с 13,42 млн б/с из-за снижения стоимости нефти и сокращения количества активных буровых установок.

В предыдущем отчете ведомство ожидало увеличение производства в 2026 году до 13,49 млн б/с.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Олгун Амджаоглу: Поддержка Азербайджана важна для создания нами островной модели на основе зеленой энергии к 2030 году – ИНТЕРВЬЮ
Олгун Амджаоглу: Поддержка Азербайджана важна для создания нами островной модели на основе "зеленой энергии" к 2030 году – ИНТЕРВЬЮ
10 июня 2025 г. 18:18
M-Gaz: Совместный проект с SOCAR по гибридной газификации может быть расширен на Северную Македонию и Албанию - ИНТЕРВЬЮ
M-Gaz: Совместный проект с SOCAR по гибридной газификации может быть расширен на Северную Македонию и Албанию - ИНТЕРВЬЮ
5 июня 2025 г. 11:43
Марк Альфельди-Борусс: Соглашение SOCAR и MOL открывает новый этап энергопартнерства Баку и Будапешта - ИНТЕРВЬЮ
Марк Альфельди-Борусс: Соглашение SOCAR и MOL открывает новый этап энергопартнерства Баку и Будапешта - ИНТЕРВЬЮ
4 июня 2025 г. 12:05
Селим Гювен: ACWA Power заинтересована в проектах трансграничной зеленой энергетики с участием Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Селим Гювен: ACWA Power заинтересована в проектах трансграничной "зеленой энергетики" с участием Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
4 июня 2025 г. 11:31
Министр Гвинеи-Бисау: Мы начинаем налаживать сотрудничество с Азербайджаном по ключевым секторам экономики - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр Гвинеи-Бисау: Мы начинаем налаживать сотрудничество с Азербайджаном по ключевым секторам экономики - ЭКСКЛЮЗИВ
3 июня 2025 г. 09:00
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
30 мая 2025 г. 16:55
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
30 мая 2025 г. 12:54
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
29 мая 2025 г. 15:13
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
26 мая 2025 г. 16:03
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
26 мая 2025 г. 12:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi