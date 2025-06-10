Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти Brent в 2025 году

Министерство энергетики США немного повысило прогноз стоимости нефти Brent в 2025 году.

Министерство энергетики США немного повысило прогноз стоимости нефти Brent в 2025 году с $65,85 до $65,97 за баррель.

Как сообщает Report, это следует из отчета Управления энергетической информации (EIA).

Ведомство ожидает, что растущие мировые запасы нефти будут опускать котировки. Так, к концу года, по прогнозу Минэнерго США, цена Brent снизится до $61 за баррель, а в 2026 году она в среднем составит $59,24 за баррель.

Минэнерго США ожидает, что добыча нефти в стране в 2026 году уменьшится до 13,37 млн б/с с 13,42 млн б/с из-за снижения стоимости нефти и сокращения количества активных буровых установок.

В предыдущем отчете ведомство ожидало увеличение производства в 2026 году до 13,49 млн б/с.