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Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2020 году до 41,43 с 40,61 долларов США за баррель.
Энергетика
8 декабря 2020 г. 21:54
Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent

Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2020 году до 41,43 с 40,61 долларов США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

В 2021 году, по оценке министерства, цена установится на уровне 48,53 долларов США за баррель.

Минэнерго США также понизило прогноз суточной добычи нефти в США в 2020 г. до 11,34 млн баррелей (-0,44%) в сутки, ожидаемые объемы добычи в 2021 г. не изменились - до 11,1 млн баррелей в сутки. Кроме того, ведомство ожидает полного соблюдения условий сделки ОПЕК+ в начале 2021 года участниками соглашения, которые были достигнуты на встрече 3 декабря.

Отметим, что Минэнерго США снизило прогноз добычи нефти в стране в 2020 году на 0,44%, до 11,34 млн баррелей в сутки.

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