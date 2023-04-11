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Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2023 год до $85,01 за баррель
Энергетика
11 апреля 2023 г. 22:19
Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $82,95 до $85,01 за барелль.

Как передает Report, об этом следует из данных ежемесячного прогноза EIA.

Ведомство также повысило оценку стоимости Brent на 2024 год с $77,57 до $81,21 за баррель.

В Минэнерго США подчеркивают, что изменение прогноза более чем на $2 связано со снижением оценки мирового нефтепроизводства в 2023 году при относительно неизменном спросе.

В то же время EIA не исключает, что в случае замедления роста мировой экономики из-за кризиса в банковском секторе цены могут снизиться вслед за спросом на нефть.

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