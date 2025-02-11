Минэнерго США повысило прогноз цены Brent в 2025 году до $74,5 за баррель

Минэнерго США незначительно повысило прогноз стоимость нефти марки Brent в 2025 году - до $74,5 за баррель с $74,31 за баррель.

Минэнерго США незначительно повысило прогноз стоимость нефти марки Brent в 2025 году - до $74,5 за баррель с $74,31 за баррель.

Как передает Report, это следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) министерства.

Прогноз цены Brent на 2026 год не изменился по сравнению с предыдущей оценкой - $66,46 за баррель.

Кроме того, Минэнерго США повысило на 40 тыс. б/с прогноз по добыче нефти в стране - до 13,59 млн б/с. В 2026 году, как ожидает ведомство, объем добычи нефти в США вырастет до 13,73 млн б/с (+110 тыс. б/с к предыдущему прогнозу).