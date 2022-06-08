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Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2022 год

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2022 год Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год со 103,35 долларов США за баррель до 107,37 долларов США за баррель.
Энергетика
8 июня 2022 г. 05:18
Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2022 год

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год со 103,35 долларов США за баррель до 107,37 долларов США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации ведомства (EIA).

При этом Минэнерго сохранило оценку стоимости Brent на 2023 год на уровне 97,24 доллара США за баррель.

"Текущие уровни запасов нефти низки, что усиливает потенциал волатильности цен. Фактические ценовые результаты будут во многом зависеть от того, в какой степени существующие санкции, наложенные на Россию, и потенциальные в будущем повлияют на добычу нефти в России или ее продажу на мировом рынке", - говорится в отчете.

По данным EIA, средняя цена Brent в мае составляла 113 долларов США за баррель. На сегодняшний день ведомство прогнозирует, что во второй половине 2022 года этот сорт будет стоить в среднем 108 долларов США за баррель.

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