Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2021 год

Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2021 году на 4,7% - с 62,3 до 65,2 долларов США за баррель.

Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2021 году на 4,7% - с 62,3 до 65,2 долларов США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Ведомство ожидает, что котировки нефти Brent в третьем квартале составят в среднем 68 долларов США за баррель. В 2022 году, по оценке министерства, цена нефти Brent установится на уровне 60,5 долларов США за баррель.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне 61,9 долларов США за баррель в 2021 году и 56,7 долларов США в 2022 году.

Кроме того, Минэнерго США незначительно повысило прогноз суточной добычи нефти в США в 2021 году - на 60 тыс баррелей, до 11,08 млн баррелей в сутки. Ожидаемые объемы добычи в 2022 году сократились на 5 тыс баррелей, до 11,79 млн баррелей в сутки.

При этом в ведомстве прогнозируют продолжение роста добычи нефти в Иране в течение 2021 года, несмотря на сохраняющиеся санкции на экспорт этого сырья.