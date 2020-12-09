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Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране в 2020 году

Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране в 2020 году На 2021 год прогноз сохранен без изменений
Энергетика
9 декабря 2020 г. 11:45
Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране в 2020 году

Минэнерго США понизило по сравнению с оценкой ноября прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года.

Как передает Report, эти данные указаны в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации министерства (EIA).

Так, снижение ожидается на 5 тыс. баррелей в сутки, до 11,34 млн в сутки, а на 2021 год - прогноз сохранен на отметке в 11,1 млн баррелей в день.

В ноябре минэнерго понижало прогноз по добыче нефти на 2020 год и повышало на 2021 год. Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 12,25 млн баррелей в сутки.

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