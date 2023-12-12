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Минэнерго США понизило прогноз цены Brent

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2024 году более чем на $10 (или на 11%) по сравнению с предыдущим прогнозом - до $82,57.
Энергетика
12 декабря 2023 г. 22:05
Минэнерго США понизило прогноз цены Brent

Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2024 году более чем на $10 (или на 11%) по сравнению с предыдущим прогнозом - до $82,57.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) министерства.

В 2023 году ведомство ожидает цену нефти на уровне $82,4 за баррель (-1,2% предыдущему прогнозу). Минэнерго США также прогнозирует, что сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ компенсируют снижающийся спрос, предотвратят увеличение мировых запасов и поддержат котировки на уровне $80 за баррель в течение следующего года.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $77,63 за баррель в 2023 году и $78,07 за баррель в 2024 году.

Кроме того, Минэнерго США повысило прогноз суточной добычи нефти в стране в 2023 году на 30 тыс. баррелей - до 12,93 млн баррелей в сутки (б/с), что на 1,2 млн б/с больше, чем в 2022 году. Ожидаемые объемы добычи в 2024 году составляют 13,11 млн б/с (-40 тыс. б/с к предыдущей оценке).

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