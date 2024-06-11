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Минэнерго США понизило прогноз цены Brent в 2024 году более чем на 3%

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent в 2024 году более чем на 3% Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2024 году на 3,4% - до 84,15 долларов с 87,79 долларов за баррель.
Энергетика
11 июня 2024 г. 20:33
Минэнерго США понизило прогноз цены Brent в 2024 году более чем на 3%

Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2024 году на 3,4% - до 84,15 долларов с 87,79 долларов за баррель.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) министерства.

По информации, в 2025 году цена Brent ожидается на уровне 85,38 доллара за баррель, как и в предыдущем прогнозе.

Кроме того, Минэнерго США не изменило прогноз по добыче нефти в стране на 2024 год и ожидает производство на уровне 13,2 млн баррелей в сутки (б/с). Ожидаемые объемы добычи нефти в стране в 2025 году сохранены на уровне 13,7 млн б/с, говорится в сообщении.

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