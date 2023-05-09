О нас

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2023 год

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2023 год Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2023 году на 8% - до $78,65 за баррель против $85,01 в предыдущем прогнозе.
Энергетика
9 мая 2023 г. 20:26
Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2023 год

Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2023 году на 8% - до $78,65 за баррель против $85,01 в предыдущем прогнозе.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) министерства.

Ведомство также ожидает, что на фоне роста спроса на нефть в период между третьим кварталом 2023 года и первым кварталом 2024 года цена Brent будет находиться в диапазоне между $75-80 за баррель. В целом в 2024 году министерство прогнозирует снижение котировок в среднем до $74,47 за баррель.

По мнению Минэнерго США, сейчас на нефтяные котировки оказывают давление ослабление мировых экономических условий, предполагаемые риски вокруг мирового банковского сектора и постоянная инфляция. Эти факторы "перевесили" рост цен на нефть, спровоцированный решением ряда стран ОПЕК+ о сокращении добычи до конца года.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $73,62 за баррель в 2023 году и $69,47 за баррель в 2024 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра инновационных технологий Шушинских электрических сетей
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии Центра инновационных технологий Шушинских электрических сетей
9 мая 2023 г. 15:47
Нефть подешевела после отчета компании Saudi Aramco
Нефть подешевела после отчета компании Saudi Aramco
9 мая 2023 г. 13:21
Биржевые цены на газ в Европе растут почти на 1%
Биржевые цены на газ в Европе растут почти на 1%
9 мая 2023 г. 12:06
Чистая прибыль Saudi Aramco сократилась на 19%
Чистая прибыль Saudi Aramco сократилась на 19%
9 мая 2023 г. 11:55
TAP назвала объемы поставок газа для Греции и Италии
TAP назвала объемы поставок газа для Греции и Италии
8 мая 2023 г. 20:27
Азербайджан в 125 раз увеличил экспорт электропроводки в Нидерланды
Азербайджан в 125 раз увеличил экспорт электропроводки в Нидерланды
8 мая 2023 г. 17:06
Цены на нефть ускорили рост
Цены на нефть ускорили рост
8 мая 2023 г. 16:41
Глава МИД Турции: Страна стала активным игроком на энергетическом рынке
Глава МИД Турции: Страна стала активным игроком на энергетическом рынке
8 мая 2023 г. 15:59
Транспортировка азербайджанского газа в Италию по TAP выросла на 4%
Транспортировка азербайджанского газа в Италию по TAP выросла на 4%
8 мая 2023 г. 12:43
Азербайджан в пять раз увеличил импорт электросчетчиков из Китая
Азербайджан в пять раз увеличил импорт электросчетчиков из Китая
8 мая 2023 г. 12:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi