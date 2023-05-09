Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2023 год

Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2023 году на 8% - до $78,65 за баррель против $85,01 в предыдущем прогнозе.

Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2023 году на 8% - до $78,65 за баррель против $85,01 в предыдущем прогнозе.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) министерства.

Ведомство также ожидает, что на фоне роста спроса на нефть в период между третьим кварталом 2023 года и первым кварталом 2024 года цена Brent будет находиться в диапазоне между $75-80 за баррель. В целом в 2024 году министерство прогнозирует снижение котировок в среднем до $74,47 за баррель.

По мнению Минэнерго США, сейчас на нефтяные котировки оказывают давление ослабление мировых экономических условий, предполагаемые риски вокруг мирового банковского сектора и постоянная инфляция. Эти факторы "перевесили" рост цен на нефть, спровоцированный решением ряда стран ОПЕК+ о сокращении добычи до конца года.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $73,62 за баррель в 2023 году и $69,47 за баррель в 2024 году.