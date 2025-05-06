О нас

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent до $65,85 за баррель

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent до $65,85 за баррель Минэнерго США понизило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2025 году на $2 - до $65,85 за баррель с $67,87 за баррель.
Энергетика
6 мая 2025 г. 20:26
Минэнерго США понизило прогноз цены Brent до $65,85 за баррель

Минэнерго США понизило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2025 году на $2 - до $65,85 за баррель с $67,87 за баррель.

Как сообщает Report, это следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) министерства.

Ведомство ожидает, что на фоне увеличения запасов нефти в мире цена Brent упадет с $76 за баррель в первом квартале до $61 за баррель в четвертом квартале. В 2026 году, по прогнозу Минэнерго США, котировки Brent в среднем составят $59 за баррель.

Кроме того, Минэнерго США снизило на 90 тыс. б/с прогноз по добыче нефти в стране в этом году - до 13,42 млн б/с. В 2026 году, как ожидает ведомство, объем добычи нефти в США вырастет до 13,49 млн б/с (-70 тыс. б/с к предыдущему прогнозу).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
29 апреля 2025 г. 20:43
В продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
ВидеоВ продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
1 мая 2025 г. 16:12
Автор хита из фильма Бестолковые Джилл Собьюл погибла при пожаре
Автор хита из фильма "Бестолковые" Джилл Собьюл погибла при пожаре
2 мая 2025 г. 09:52
Пострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
ФотоПострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
5 мая 2025 г. 20:50
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
5 мая 2025 г. 17:26
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
6 мая 2025 г. 15:08
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
2 мая 2025 г. 14:50
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
3 мая 2025 г. 02:16
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
3 мая 2025 г. 17:17
Букмекеры не считают азербайджанскую группу фаворитом Евровидения-2025
Букмекеры не считают азербайджанскую группу фаворитом "Евровидения-2025"
5 мая 2025 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi