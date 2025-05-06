Минэнерго США понизило прогноз цены Brent до $65,85 за баррель

Минэнерго США понизило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2025 году на $2 - до $65,85 за баррель с $67,87 за баррель.

Минэнерго США понизило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2025 году на $2 - до $65,85 за баррель с $67,87 за баррель.

Как сообщает Report, это следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) министерства.

Ведомство ожидает, что на фоне увеличения запасов нефти в мире цена Brent упадет с $76 за баррель в первом квартале до $61 за баррель в четвертом квартале. В 2026 году, по прогнозу Минэнерго США, котировки Brent в среднем составят $59 за баррель.

Кроме того, Минэнерго США снизило на 90 тыс. б/с прогноз по добыче нефти в стране в этом году - до 13,42 млн б/с. В 2026 году, как ожидает ведомство, объем добычи нефти в США вырастет до 13,49 млн б/с (-70 тыс. б/с к предыдущему прогнозу).