Минэнерго США пересмотрело прогнозную цену на Brent

В 2021 году стоимость "черного" золота ожидается на уровне 52,7 долларов США

Министерство энергетики США повысило ценовой прогноз по нефти марки Brent в 2021 году до 52,7 долларов США. Ранее ожидалась средняя цена на уровне 48,53 долларов США за баррель.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

По оценке ведомства, в 2022 году стоимость Brent установится на уровне 53,44 долларов США за баррель. Минэнерго США также отметило, что по итогам 2020 года добыча нефти в стране снизилась до 11,3 млн барр./сут. (б/с), а в 2021 году сократится еще на 200 тыс. б/с — до 11,1 млн б/с. При этом в министерстве прогнозируют рост добычи в 2022 году до 11,5 млн б/с.

Глобальное потребление нефти в 2020 году сократилось на 9 млн б/с в годовом выражении, однако в министерстве ожидают роста показателя в 2021 году на 5,6 млн б/с, а в 2022 году — еще на 3,3 млн б/с.

Добыча сырой нефти членами ОПЕК в 2021 году составит 27,2 млн б/с против 25,6 млн б/с по итогам прошлого года. «Прогнозируемый рост отражает объявленное увеличение добычи в странах ОПЕК, а также в Ливии», — уточнили в Минэнерго США, добавив, что последнее соглашение в рамках ОПЕК+ также предполагает рост добычи в России и Казахстане на 500 тыс. б/с в феврале-марте 2021 года.

В 2022 году объемы добычи нефти могут вырасти еще на 1,1 млн б/с, отмечается в отчете Минэнерго США.

Отметим, что по состоянию на 15.38 (по бакинскому времени) цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,02%, до 56,59 доллара США за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,17%, до 53,29 доллара США за баррель. Утром нефть дорожала на 1,3-1,4%.