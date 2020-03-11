Минэнерго США ожидает роста добычи нефти странами ОПЕК в 2020 году

Добыча нефти странами ОПЕК с апреля по декабрь 2020 года вырастет на 0,5 млн баррелей в сутки (б/с), до 29,2 млн б/с по сравнению с I кварталом текущего года.

Как передает Report, такой прогноз содержится в отчете Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

При этом, согласно прогнозу, добыча нефти со стороны ОПЕК в 2021 году вырастет до среднего уровня 29,4 млн б/с. Такой рост вызван предположением, что страны ОПЕК вместо балансировки мирового рынка нефти будут бороться за долю на нем после провала переговоров по сделке ОПЕК+ в Вене.

Прогноз по стоимости нефти Brent также скорректирован с 61,25 долларов США за баррель в 2020 году до уровня в 37 долларов США за баррель во II квартале текущего года и до 42 долларов США за баррель во втором полугодии. Прогнозная цена на 2021 год составляет 55 долларов США за баррель, говорится в отчете.