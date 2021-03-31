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Минэнерго США объявило об увеличении добычи нефти в стране

Минэнерго США объявило об увеличении добычи нефти в стране Стратегический резерв нефти в стране не изменился, оставшись на уровне прошлой недели в 637,8 млн баррелей
Энергетика
31 марта 2021 г. 21:36
Минэнерго США объявило об увеличении добычи нефти в стране

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 26 марта, выросла до 11,1 миллиона баррелей с уровня предыдущей недели в 11 миллионов баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,975 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в 2020 году составила в среднем 11,308 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в январе составила 10,94 миллиона баррелей в сутки, в феврале — 10,39 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 9 марта повысило прогноз средней добычи нефти в стране в 2021 году до 11,15 миллиона баррелей в сутки и улучшило прогноз по добыче в 2022 году до 12,02 миллиона баррелей.

ЗАПАСЫ НЕФТИ США

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 26 марта, снизились на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,2%, и достигли 501,8 миллиона баррелей, говорится в обзоре минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные порталом Daily Fx, напротив, ожидали роста показателя на 0,11 миллиона баррелей, до 502,8 миллиона.

Таким образом, запасы нефти в США снизились впервые с середины февраля.

Стратегический резерв нефти в стране не изменился, оставшись на уровне прошлой недели в 637,8 миллиона баррелей, также сообщает министерство. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) при этом за текущую отчетную неделю выросли до 47,1 миллиона баррелей с 46,3 миллиона.

Кроме того, запасы бензина в США за неделю снизились на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 230,5 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, прогнозировали рост показателя на 0,73 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2,5 миллиона баррелей, или 1,8%, до 144,1 миллиона баррелей. Прогнозировался их рост на 0,17 миллиона баррелей.

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