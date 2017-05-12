Минэнерго США: Нефть подорожает до 141 доллара за баррель

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Нефть подорожает до 141 доллара за баррель к 2040 году.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, об этом говорится в опубликованном минэнерго США прогнозе по энергетическим рынкам до 2040 года.

Минимальное увеличение спроса минэнерго США ожидает в странах Европы и Евразии, не входящих в ОЭСР, в том числе в России. Оно составит к 2040 году 14%, указывается в прогнозе. Причиной слабого роста в прогнозе называется сокращение населения региона и значительное повышение энергоэффективности, которое будет достигнуто за счет замены старого оборудования советских времен.

Увеличение суточного потребления нефти составит 31 млн баррелей по сравнению с 2012 годом, от которого американское минэнерго ведет отсчет в прогнозе. Это примерно равно текущему спросу в США и Китае, отмечает колумнист Bloomberg Лайэм Деннинг.

Мировой уровень добычи нефти будет возрастать ежегодно с 2015 года примерно на 1 млн баррелей в месяц, указывается в прогнозе. Деннинг напоминает, что ОПЕК сейчас добывает примерно 33 млн баррелей в сутки, а к 2040 году прогнозирует рост суточной добычи до 47 млн баррелей.