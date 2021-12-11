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Минэнерго США готовит продажу 18 млн баррелей нефти из стратрезерва

Минэнерго США готовит продажу 18 млн баррелей нефти из стратрезерва Министерство энергетики США объявило, что утвердило передачу компании ExxonMobil 4,8 млн баррелей нефти из стратегического резерва, а через неделю выпустит официальное извещение о продаже еще 18 млн баррелей для снижения цен на топливном рынке.
Энергетика
11 декабря 2021 г. 09:21
Минэнерго США готовит продажу 18 млн баррелей нефти из стратрезерва

Министерство энергетики США объявило, что утвердило передачу компании ExxonMobil 4,8 млн баррелей нефти из стратегического резерва, а через неделю выпустит официальное извещение о продаже еще 18 млн баррелей для снижения цен на топливном рынке.

Как передает Report со ссылкой на Prime, товарные интервенции проводятся в рамках реализации указа президента Джо Байдена о высвобождении 50 млн баррелей синхронно с рядом других стран-потребителей.

"Министерство энергетики опубликует 17 декабря извещение о продаже 18 млн баррелей из стратегического резерва нефти. Министерство энергетики рассмотрело и одобрило первый обмен в объеме 4,8 млн баррелей для передачи ExxonMobil", — сказано в пресс-релизе.

Министерство добавило, что продолжит операции со стратегическим резервом, несмотря на то что нефть на мировых рынках за последний месяц подешевела на 10% и началось снижение цен на автозаправочных станциях в США.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Energetika Nazirliyi strateji ehtiyatdan 18 milyon barel neft satışına hazırlaşır
Версия на английском языке US prepares to sell 18 million bbls of oil from reserve

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