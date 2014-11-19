Минэнерго США допустило падение цен на нефть до $50 за баррель

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Глава агентства энергетической информации при министерстве энергетики США (Energy Information Administration, EIA) Адам Семиниски допустил падение мировых цен на нефть до $50 за баррель. Об этом он заявил журналистам, сообщает Report со ссылкой на РБК.

По его словам, такие цены – это из «области возможного». Он также заявил, что по прогнозам большинства аналитиков, нефть марки WTI упадет до $62 за баррель к середине 2015 года.

«Мы видели максимумы, когда нефть стоила $150. Видели понижения до $25-30. В тот момент, когда нефть стоила $150, было много людей, кто думал, что цена поднимется до $200. Я никогда этому не верил», – добавил он.

При ценах на нефть в $60 за баррель рост производства сланцевой нефти в США может остановиться, добавил Семински. «Кто-то в результате будет вынужден сократить производство», – заявил он.

Однако, точно спрогнозировать стоимость нефти Семинский не стал. Предсказывать цену на нефть мешают геополитические проблемы и конфликты в Ливии, Ираке и других странах, добавил он.

Если мировые цены на нефть снизятся до $60 за баррель, то экономика России в 2015 году может погрузиться в рецессию. Об этом 18 ноября заявил министр финансов России Антон Силуанов. «Если ситуация ухудшится, рецессия неизбежна. Если цена на нефть упадет до $60 за баррель, рост экономики станет отрицательным», – заявил он.

Во время торгов на бирже ICE Futures стоимость барреля нефти марки Brent колебалась между $78 и $80.

Длительный спад цен на нефть предсказывает и Мировое энергетическое агентство. «Экономическое развитие больше не стимулирует рост спроса», – объясняли в опубликованном обзоре аналитики агентства. Согласно их прогнозу, в I квартале 2015 года мировой спрос снизится примерно на 1% по сравнению с текущим кварталом и составит 92,6 млн баррелей в сутки. Кроме того, Китай вступает в фазу менее энергоинтенсивного роста, а США работают над улучшением технологий добычи сланцевой нефти. В результате, согласно прогнозу агентства, цена в ближайшей перспективе не превысит $100 за баррель.