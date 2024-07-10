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Минэнерго США: Цена барреля нефти может достигнуть 91$ в I квартале 2025 года

Минэнерго США: Цена барреля нефти может достигнуть 91$ в I квартале 2025 года Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2024 году на 2,4% - с 84,15 доллара до 86,37 доллара за баррель.
Энергетика
10 июля 2024 г. 00:25
Минэнерго США: Цена барреля нефти может достигнуть 91$ в I квартале 2025 года

Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2024 году на 2,4% - с 84,15 доллара до 86,37 доллара за баррель.

Как передает Report, это следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) министерства.

Согласно анализу, в 2025 году цена Brent ожидается на уровне 88,38 доллара за баррель, что на 3,5% выше, чем в предыдущем прогнозе.

Ведомство отметило, что котировки Brent в начале июля подросли до 88 долларов за баррель после июньского падения до уровня около 75 долларов за баррель на фоне решений ОПЕК+.

"Мы ожидаем, что нефтяные цены вырастут с 82 долларов за баррель в среднем в июне до 89 долларов за баррель до конца года и до 91 доллара за баррель в первом квартале 2025 года", - подчеркнули в EIA.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне 86,37 доллара за баррель в 2024 году и 88,38 доллара за баррель в 2025 году.

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Версия на азербайджанском языке EIA: 2025-ci ilin birinci rübündə neftin 91 dollara yüksələcəyini gözləyirik

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