Минэнерго США анонсировало закупку нефти для восполнения стратегического резерва

Американская администрация приступает к закупке нефти для восполнения истраченных ресурсов своего стратегического резерва.

Американская администрация приступает к закупке нефти для восполнения истраченных ресурсов своего стратегического резерва.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики США.

Как отмечается в распространенном ею письменном заявлении, размер первоначальной партии нефти, которую планируется приобрести, составит до 3 млн баррелей. Поставка должна состояться "в феврале 2023 года", уточняется в пресс-релизе. Предполагается, что в этих целях будет подписан контракт с фиксированной ценой.

"Закупка станет возможностью обеспечить хорошую сделку для американских налогоплательщиков за счет приобретения нефти по более низкой цене, чем она продавалась из резерва на рынке - в среднем 96 долларов за баррель, а также укрепления энергетической безопасности США", - говорится в документе.

В нем поясняется, что контракты на поставки нефти для восполнения резерва будут подписаны "не позднее 13 января 2023 года".