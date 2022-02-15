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Минэнерго США анонсировало рост добычи нефти в стране

Минэнерго США анонсировало рост добычи нефти в стране Рост добычи сланцевой нефти в США в марте 2022 года по отношению к февралю составит 109 тыс. баррелей - до 8,71 млн баррелей в сутки.
Энергетика
15 февраля 2022 г. 06:50
Минэнерго США анонсировало рост добычи нефти в стране

Рост добычи сланцевой нефти в США в марте 2022 года по отношению к февралю составит 109 тыс. баррелей - до 8,71 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Фактическая добыча сланцевой нефти в феврале оказалась выше значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе, и составила 8,598 млн б/с против оценки в 8,54 млн б/с.

Рост объемов извлечения ожидается в шести из семи нефтеносных районов, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, указывается в отчете. Наибольшее повышение прогнозируется в Пермском бассейне, где среднесуточное производство сланцевой нефти в марте должно вырасти на 71 тыс. баррелей - до 5,205 млн б/с. Рост добычи на 24 тыс. баррелей ожидается в формации Игл-Форд - до 1,146 млн б/с.

В Баккеновской формации рост добычи составит 6 тыс. баррелей, до 1,198 млн б/с, в Найобрарской формации - 1 тыс. баррелей, до 612 тыс. б/с. В формации Анадарко добыча увеличится на 6 тыс. баррелей по сравнению с февральскими значениями, до 399 тыс. б/с, в формации Аппалачи добыча увеличится на 1 тыс. баррелей, до 114 тыс. б/с.

В формации Хейнсвилл, как ожидает Минэнерго, показатели останутся на прежнем уровне - 33 тыс. б/с.

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