Минэнерго Румынии: Наше сотрудничество с Грузией и Азербайджаном будет реализовано в проекте "Зеленый коридор"

Энергетический сектор имеет стратегическое значение в двусторонних отношениях между Азербайджаном и Румынией.

Энергетический сектор имеет стратегическое значение в двусторонних отношениях между Азербайджаном и Румынией.

Как сообщает Report, об этом заявил государственный секретарь Министерства энергетики Румынии Павел-Касиан Нитулеску в ходе панельной дискуссии "Глобальное сотрудничество для устойчивого энергетического будущего" в рамках 30-й юбилейной международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 13-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" в Баку.

По его словам, Азербайджан и Румыния имеют долгосрочные двусторонние отношения, и энергетическая сфера является стратегическим аспектом этих отношений:

"Наши совместные усилия основаны на обязательстве укреплять энергетическую безопасность наших стран. По этой причине, несмотря на трудности, я твердо верю, что через региональное сотрудничество был достигнут невероятный прогресс. Этот основной принцип, лежащий в основе отношений между нашими странами, четко отражается в региональных инфраструктурных проектах, в которых мы участвуем".

Нитулеску отметил, что для обеспечения энергетической безопасности Европы необходимы соответствующая инфраструктура и устойчивые инвестиции: "С этой целью мы поддержали развитие трансграничных электрических и газовых соединений как важных элементов, направленных на улучшение энергетической безопасности".

Павел-Касиан Нитулеску заявил, что Румыния активно участвует в ряде региональных инициатив: "В настоящее время Румыния работает над высоковольтной линией передачи постоянного тока мощностью 5000 мегаватт, которая соединит Черное море с западной границей страны. Кроме того, мы планируем вместе с Азербайджаном, Грузией и Венгрией расширить это соединение через подводный кабель в Черном море. В этих рамках наше сотрудничество с Грузией и Азербайджаном будет реализовано в проекте под названием "Зеленый коридор".