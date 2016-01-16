Минэнерго России: страны-экспортеры не пойдут на снижение нефтедобычи

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Возможность снижения объемов добычи нефти странами-производителями исключена, речь идет только о стабилизации объемов добычи, считает первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.

"Никто ничего снижать не будет, сейчас основная задача, которая стоит перед странами-производителями, — стабилизировать объем добычи, сбалансировать рынок, потому что главная проблема — разбалансировка рынка, превышение предложения над спросом на полтора миллиона баррелей в сутки, и излишнее предложение давит на рынок", — сообщил Текслер РИА Новости.

Российский замминистра прокомментировал итоги встречи с министром энергетики ОАЭ Сухейлем аль-Мазруи, которая прошла в субботу в рамках ассамблеи Международного агентства по возобновляемой энергии.

По словам Текслера, в течение 1-1,5 года необходима балансировка рынка. При этом, отметил он, "реальным балансиром рынка является сланцевая нефть США, и реальная ситуация с объемом добычи сланцевой нефти в первую очередь будет влиять на ребалансировку рынка".

Собеседник РИА Новости напомнил, что с августа прошлого года идет постепенное снижение объемов добычи нефти в США, но пока не очень заметное, оно достигло 200 тысяч баррелей в сутки, отмечает Report.