Минэнерго России огласило прогноз средней цены нефти в 2020 году

Минэнерго России ожидает, что цена на нефть в текущем году будет находиться на среднем уровне чуть больше 30 долларов США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в ходе онлайн-конференции "Тюменский нефтегазовый форум" сообщил директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков.

"В этом году мы ожидаем, что цена [на нефть] в среднем будет в районе 30 с чем-то долларов. То есть она не будет стоить 15 [долларов США] и не будет стоить 20. Именно на это и направлены все наши усилия", - сказал он.

По итогам 2019 года цена на нефть в среднем по году составляла 63 доллара США за баррель.

А.Гладков добавил, что кризис не сильно повлияет на параметры энергостратегии РФ до 2035 года, поскольку в стратегию закладывались не очень высокие цены на нефть. "Поэтому производственные показатели, скорее всего, сильно меняться не будут", - отметил глава департамента Минэнерго.

Согласно нынешней редакции энергостратегии РФ, Россия планирует поддерживать добычу нефти и газоконденсата до 2024 года в объеме 556-560 млн тонн, то есть примерно на уровне 2018 года (555,9 млн тонн). До 2035 года нефтедобыча может составить 490-555 млн тонн в зависимости от ситуации на рынке. Добыча газа может увеличиться с 727,6 млрд куб. м в 2018 году до 795,1 - 820,6 млрд куб. м в 2024 году с нарастанием к 2035 году до 859,7 млрд - 1 трлн куб. м.