Минэнерго России оценило шансы на восстановление спроса на нефть в мире

Минэнерго России оптимистично оценивает шансы на восстановление спроса на нефть в мире, но не исключает влияния новых очагов распространения коронавирусной инфекции.

Как передает Report, об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак в интервью Bloomberg.

"Надо отметить, что относительно самого сложного периода, который в апреле наблюдали, у нас уже примерно вполовину восстановился спрос и в рамках авиасообщения, автомобильного транспорта, нефтехимии. Мы просто должны внимательно смотреть за этим и мониторить, и правильно прогнозировать, как будет восстанавливаться спрос. Но я оптимистично смотрю на это", - сказал он.

При этом министр отметил, что в июне существуют риски возникновения новых очагов коронавирусной инфекции, которые также необходимо отслеживать.