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Минэнерго России оценило последствия аварии на газопроводе

Минэнерго России оценило последствия аварии на газопроводе Для транзита через Казахстан увеличены поставки через ГИС Домбаровская
Энергетика
23 февраля 2021 г. 16:49
Минэнерго России оценило последствия аварии на газопроводе

Проблем с получением газа после аварии на магистрали в Оренбургской области у потребителей нет, получающим газ по газопроводу "Союз" поставки осуществляются посредством увеличения прокачки по Ужгородскому коридору, а для транзита через Казахстан увеличены поставки через газоизмерительную станцию Домбаровская.

Как передает Report, об этом сообщило Минэнерго России.

Ранее во вторник на 108 километре газопровода "Союз" произошел разрыв. В результате была прекращена подача газа по этому магистральному газопроводу, что привело к остановке транзита газа по нему в Казахстан. Также была остановлена подача газа по магистральному газопроводу "Оренбург-Новопсков".

"Потребителям, получающим газ по газопроводу "Союз", поставки осуществляются посредством увеличения прокачки по Ужгородскому коридору (500 тысяч кубометров) со стороны Югорска. У потребителей проблем с получением газа нет", — сообщило ведомство.

"Для транзита через Казахстан увеличены поставки через ГИС Домбаровская", — добавили в Минэнерго.

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