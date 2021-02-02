Минэнерго проверил счетчики жалобщиков

В последнее время в социальных сетях распространяется информация об увеличении расхода газа после замены газовых счетчиков смарт-типа на механические

В последнее время в социальных сетях распространяется информация об увеличении расхода газа после замены газовых счетчиков смарт-типа на механические.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

С учетом этого, 25-27 января текущего года с участием представителей Агентства по регулированию энергетических вопросов при Минэнергетики и Азербайджанского института метрологии при Государственной службе по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики в лабораторных условиях были проверены 27 газовых счетчиков с истекшим сроком эксплуатации, принадлежащих жалобщикам.

В проверке приняли участие и абоненты. Счетчики были отобраны из Хазарского, Сабунчинского и Бинагадинского районов, на которые приходится наибольшее количество жалоб. В результате проверки было установлено, что некоторые счетчики не рассчитывали объем газа в соответствии с нормой при низких расходах, они заменены новыми за счет ПО "Азеригаз". Новые счетчики были проверены в течение 24 часов.

Контрольные мероприятия в этой области будут продолжены.