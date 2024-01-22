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Минэнерго призвало ускорить назначение энергоуправляющих

Минэнерго призвало ускорить назначение энергоуправляющих Министерство энергетики призвало руководителей хозяйствующих субъектов и владельцев нежилых помещений принять меры по ускорению назначения энергоуправляющего - лица, ответственного за рациональное использование энергии, в хозяйствующих субъектах с годовым
Энергетика
22 января 2024 г. 10:26
Минэнерго призвало ускорить назначение энергоуправляющих

Министерство энергетики призвало руководителей хозяйствующих субъектов и владельцев нежилых помещений принять меры по ускорению назначения энергоуправляющего - лица, ответственного за рациональное использование энергии, в хозяйствующих субъектах с годовым потреблением энергии более 1 000 тонн нефтяного эквивалента, а также в нежилых зданиях площадью не менее 10 000 кв. м или годовым потреблением энергии более 250 тонн нефтяного эквивалента.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана.

Согласно информации, в соответствии со статьей 279.0.3. Кодекса об административных правонарушениях, за неназначение энергоуправляющего на физических лиц налагается штраф в размере от 200 до 400 манатов, на должностных лиц - от 1000 до 1500 манатов, на юридических лиц - от 2500 до 3000 манатов.

Энергоуправляющий назначается Аттестационной комиссией в составе пяти человек, которую формирует руководитель хозяйствующего субъекта или собственник нежилого здания. Один из членов комиссии должен быть представителем министерства.

Заявки в связи с представлением на должность энергоуправляющего принимаются по телефонам министерства - (012) 598-16-53/54/55, через сайт www.minenergy.gov.az и адрес электронной почты [email protected].

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