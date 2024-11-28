Минэнерго приглашает желающих получить аттестат энергоаудитора

Министерство энергетики объявило о начале приема заявок на получение квалификационного аттестата для проведения энергетического аудита зданий и хозяйственных объектов.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, энергоаудит проводится с целью поиска путей сокращения энергопотерь, снижения выбросов в окружающую среду и разработки экономически целесообразных мер по энергосбережению.

Для получения аттестата необходимы высшее образование в сфере энергетики или экономики, а также минимум три года опыта работы по специальности. Аттестация проводится в форме двухчасового теста, включающего 50 заданий (40 закрытых и 10 открытых). Успешно сдавшими экзамен считаются кандидаты, набравшие минимум 45 баллов.

Заявки на участие физических лиц принимаются через организации по энергоаудиту, в которых они работают. Документы направляются на электронный адрес [email protected], при этом процесс подачи заявки и выдачи аттестата является бесплатным.