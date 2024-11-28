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Минэнерго приглашает желающих получить аттестат энергоаудитора

Минэнерго приглашает желающих получить аттестат энергоаудитора
Энергетика
28 ноября 2024 г. 10:43
Минэнерго приглашает желающих получить аттестат энергоаудитора

Министерство энергетики объявило о начале приема заявок на получение квалификационного аттестата для проведения энергетического аудита зданий и хозяйственных объектов.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, энергоаудит проводится с целью поиска путей сокращения энергопотерь, снижения выбросов в окружающую среду и разработки экономически целесообразных мер по энергосбережению.

Для получения аттестата необходимы высшее образование в сфере энергетики или экономики, а также минимум три года опыта работы по специальности. Аттестация проводится в форме двухчасового теста, включающего 50 заданий (40 закрытых и 10 открытых). Успешно сдавшими экзамен считаются кандидаты, набравшие минимум 45 баллов.

Заявки на участие физических лиц принимаются через организации по энергоаудиту, в которых они работают. Документы направляются на электронный адрес [email protected], при этом процесс подачи заявки и выдачи аттестата является бесплатным.

Информация о дате, времени и месте экзамена будет опубликована на официальном сайте Министерства www.minenergy.gov.az, где также можно ознакомиться с Программой аттестации и Руководством по получению аттестата в разделе "Энергоэффективность"..

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Версия на азербайджанском языке ФотоEnergetika Nazirliyi enerji auditoru ixtisas attestatı əldə etmək istəyənlərə çağırış edib

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