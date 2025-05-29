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Минэнерго: По ЮГК транспортировано более 182 млрд кубометров газа

Минэнерго: По ЮГК транспортировано более 182 млрд кубометров газа По Южному газовому коридору (ЮГК), обеспечивающему транспортировку азербайджанского природного газа в Турцию и оттуда в Европу, за 7 лет экспортировано более 182 млрд кубометров газа.
Энергетика
29 мая 2025 г. 17:48
Минэнерго: По ЮГК транспортировано более 182 млрд кубометров газа

По Южному газовому коридору (ЮГК), обеспечивающему транспортировку азербайджанского природного газа в Турцию и оттуда в Европу, за 7 лет экспортировано более 182 млрд кубометров газа.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

Отмечено, что Южный газовый коридор является гигантским энергетическим проектом мирового значения и играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы и стран региона.

В рамках проекта газ, добываемый на месторождении "Шахдениз этап 2", транспортируется в Европу и страны региона по Южно-Кавказскому трубопроводу (ЮКТ), Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) и Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

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Версия на английском языке Energy Ministry: Over 182 bcm of gas transported via Southern Gas Corridor
Версия на азербайджанском языке Energetika Nazirliyi: Cənub Qaz Dəhlizi ilə 182 milyard kubmetrdən çox qaz nəql olunub

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