Минэнерго: По ЮГК транспортировано более 182 млрд кубометров газа

По Южному газовому коридору (ЮГК), обеспечивающему транспортировку азербайджанского природного газа в Турцию и оттуда в Европу, за 7 лет экспортировано более 182 млрд кубометров газа.

По Южному газовому коридору (ЮГК), обеспечивающему транспортировку азербайджанского природного газа в Турцию и оттуда в Европу, за 7 лет экспортировано более 182 млрд кубометров газа.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

Отмечено, что Южный газовый коридор является гигантским энергетическим проектом мирового значения и играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы и стран региона.

В рамках проекта газ, добываемый на месторождении "Шахдениз этап 2", транспортируется в Европу и страны региона по Южно-Кавказскому трубопроводу (ЮКТ), Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) и Трансадриатическому трубопроводу (TAP).