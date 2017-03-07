Минэнерго ожидает цену на нефть в 2017 году на уровне $55-60 за баррель

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Министерство энергетики РФ ожидает, что в 2017 году цены на нефть будут находиться в диапазоне 55-60 долларов за баррель.

Как передает Report, об этом заявил в понедельник глава ведомства Александр Новак в ходе пресс-брифинга на энергетической конференции CERAWeek.

"Мы с точки зрения ребалансировки рынка… примерно прогнозируем, что цена будет складываться в диапазоне от 55 до 60 долларов (за баррель — ред.). Хорошая это цена или плохая — об этом судит рынок в первую очередь", — сказал Новак.