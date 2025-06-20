Минэнерго: Объем поставок газа из Азербайджана в Европу достиг 50 млрд кубометров

Объем поставок природного газа из Азербайджана в Европу достиг 50 млрд кубометров.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.
Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года.
Согласно данным Минэнерго, за этот период значительно увеличились объемы поставок азербайджанского газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP), а также расширилась география экспорта.
Помимо Грузии и Турции, азербайджанский газ получают 10 стран Европы.
Отметим, что Трансадриатический газопровод, последний компонент Южного газового коридора, предназначенного для транспортировки азербайджанского газа из Каспия в Европу, был введен в коммерческую эксплуатацию 15 ноября 2020 года. Газопровод протяженностью 878 км проходит через Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию.
По договоренности между Азербайджаном и ЕС, к 2027 году поставки азербайджанского газа должны достичь минимум 16 млрд кубометров в год.
Отметим, что в 2024 году поставки азербайджанского газа в Европу составили около 13 млрд кубометров.