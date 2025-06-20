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Минэнерго: Объем поставок газа из Азербайджана в Европу достиг 50 млрд кубометров

Минэнерго: Объем поставок газа из Азербайджана в Европу достиг 50 млрд кубометров 11:29 Объем природного газа, поставляемого из Азербайджана в Европу, уже достиг 50 млрд кубометров.
Энергетика
20 июня 2025 г. 11:51
Минэнерго: Объем поставок газа из Азербайджана в Европу достиг 50 млрд кубометров

Объем поставок природного газа из Азербайджана в Европу достиг 50 млрд кубометров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года.

Согласно данным Минэнерго, за этот период значительно увеличились объемы поставок азербайджанского газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP), а также расширилась география экспорта.

Помимо Грузии и Турции, азербайджанский газ получают 10 стран Европы.

Отметим, что Трансадриатический газопровод, последний компонент Южного газового коридора, предназначенного для транспортировки азербайджанского газа из Каспия в Европу, был введен в коммерческую эксплуатацию 15 ноября 2020 года. Газопровод протяженностью 878 км проходит через Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию.

По договоренности между Азербайджаном и ЕС, к 2027 году поставки азербайджанского газа должны достичь минимум 16 млрд кубометров в год.

Отметим, что в 2024 году поставки азербайджанского газа в Европу составили около 13 млрд кубометров.

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