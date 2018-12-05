Минэнерго Казахстана: Транспортировка углеводородного сырья через Азербайджан - главный вопрос на рассмотрении

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Одним из главных вопросов в области нефти и газа Казахстана является транспортировка углеводородного сырья через территорию Азербайджана в направлении Батумского и Кулевского нефтяных терминалов. Об этом Report заявили в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.

В пресс-службе заявили, что на данный момент изучается возможность поставки объемов казахстанских нефтепродуктов при условии полного обеспечения нефтепродуктами внутреннего рынка страны.

Более того, было отмечено, что в настоящий момент также рассматриваются предложения с первого заседания рабочих групп Азербайджан-Казахстан по "Транзиту казахстанской нефти и нефтепродуктов через территорию Азербайджана".

Отметим, что на нем в целях развития сотрудничества в области транзита углеводородного сырья сторонами было предложено рассмотреть возможность строительства инфраструктуры для перевалки СПГ. Казахстанской стороне было предложено рассмотреть вопрос о возможности увеличения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и газа по железной дороге Азербайджана.

"Вопрос возможности транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджана изучается с учетом наличия на сегодняшний день достаточных мощностей для экспорта казахстанской нефти в другие страны, в том числе с учетом расширения нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В дальнейшем по мере увеличения добычи углеводородного сырья в Казахстане, а также при условии наличия экономической целесообразности поставок казахстанской нефти на экспорт через территорию Азербайджана вопрос будет рассмотрен заинтересованными сторонами", - заявили в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.

Также в министерстве отметили, что готовы рассмотреть все предложения азербайджанской стороны в части создания совместных предприятий для оказания нефтесервисных услуг в Азербайджане и Казахстане.